На выходных, 22 и 23 мая, в Украине будет тепло и солнечно. В субботу практически во всех регионах будет сухая погода, но уже в воскресенье возможны дожди и грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее прогнозу, в субботу, 22 мая, в Украине будет теплая погода, столбики термометров днем поднимутся до +20...+24 градусов. В западных областях страны будет немного прохладнее, +17...+22 градуса. При этом в западных регионах порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Осадки практически нигде не ожидаются, только ближе к вечернему времени на Западе Украины возможен фронтальный дождь с грозой.

В Киеве в субботу ожидается солнечная погода с температурой воздух +20...+23 градуса.

В воскресенье, 23 мая, в восточной части Украины воздух прогреется до +23...+26 градусов. Атмосферный фронт с северо-запада принесет дожди в западные, северные и центральный регионы, за исключением Днепропетровской области.

В столице температура воздуха днем будет +18...+21 градус, возможен дождь с грозой.

"Поэтому подметайте сегодняшние рабочие и домашние "хвосты", приготовьте уже вечером все необходимое, не забудьте защитный крем для лица и что-то на голову - первое яркое солнце провоцирует аллергию, а клещи в это время радостно пикируют на граждан и их четвероногих приятелей, возьмите что-то от воскресного дождя...и не топчите ландыши!" - посоветовала Диденко.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков текущий май в Украине окажется теплее нормы.

Также сообщалось, что дождь в Киеве 8 мая стал рекордным в истории столицы.