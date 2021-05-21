В России 10 рабочих погибли в результате отравления газом при ремонте очистных сооружений в поселке Дмитриадовка под Таганрогом. Еще восемь человек находятся в больнице.

Трагедия произошла в пятницу, 21 мая, сообщает РИА Новости.

Сегодня утром две бригады коммунальщиков отправили на выезд в Дмитриадовку, они должны были откачать стоки из коллектора. По предварительным данным, во время аварийно-восстановительных работ произошла утечка сероводорода.

"По данным на 15:30 в результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка количество погибших увеличилось до 10 человек. В МБУЗ "ГБСМП" находится 8 человек", – говорится в сообщении.

По факту нарушений требований безопасности открыто уголовное дело.



"В настоящее время проводятся мероприятия по извлечению тел на поверхность. Количество погибших устанавливается. По данному факту органами СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", – говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

На месте ЧП работают следователи, криминалисты следственного управления. Изымаются необходимые документы в МУП "Управление Водоканал" по Таганрогу.

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