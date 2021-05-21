В пятницу, 21 мая, Кабинет Министров Украины назначил временным руководителем Укравтодора первого заместителя главы агентства Евгения Кузькина.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины, исполнения обязанностей председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины на первого заместителя председателя указанного Агентства Кузькина Евгения Юрьевича", - говорится в постановлении.

Кузькин сменит на посту руководителя Укравтодора Александра Кубракова, которого ранее назначили министром инфраструктуры.

Кузькин более 30 лет работает в госрганах. С 19 июня 2020 года он был первым заместителем председателя Укравтодора.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании 20 мая назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры.

18 мая Рада отправила в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что известно о новых министрах Любченко и Кубракове.