Основатель Telegram Павел Дуров, который недавно впервые за три года показал свое фото, удалил свою страницу в социальной сети Facebook.

При переходе по ссылке на профиль Дурова появляется сообщение: "Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему".

Напомним, недавно Дуров заявил, что Telegram лучше, чем Facebook. Свой тезис он пояснил на примере социализма и капитализма. Павел Дуров сказал, что "потенциал сотен миллионов людей подавляется ограничениями, налагаемыми искусственными социальными структурами", а это, в свою очередь является причиной того, что "десятки тысяч людей, работающих в крупных корпорациях, таких как Facebook, не успевают за тем, что реализует небольшая команда в Telegram".

Также мы писали о том, что в прошлом году Павел Дуров заявил, что в Facebook и Instagram продвигают рекламные схемы мошенников от его имени. И этой деятельностью, по его данным, сети занимались больше года. По его словам, компания Facebook не прекратила продвижение мошеннических схем даже после жалоб его и пользователей.