Певицу Леди Гагу в 19 лет (16 лет назад) изнасиловал продюсер, после чего она забеременела. Об этом она рассказала в документальном фильме, снятом британским принцем Гарри и американской телеведущей Опрой Уинфри.

Их совместный проект The Me You Can't See посвящен ментальному здоровью и содержит шокирующие откровения как самого герцога Сасекского, так и других известных людей, передает Tatler.

В частности, Леди Гага вспоминала, что продюсер несколько месяцев держал ее запертой в студии, а после изнасилования у нее произошел "полный психологический срыв".

"Мне было 19, я уже работала в этом бизнесе, и продюсер сказал мне: "Раздевайся". Я отказалась и ушла. Мне сказали, что сожгут всю мою музыку", - рассказала певица

По словам певицы, изнасилование спровоцировало посттравматическое стрессовое расстройство, также у нее развилась фибромиалгия - состояние, которое вызывает боль во всем теле.

"Я поняла, что по ощущением боль была похожа на ту, которую я испытала после того, как человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную на углу дома моих родителей. Мне было плохо и меня тошнило, потому что надо мной надругались. Меня заперли в студии на несколько месяцев", - призналась Гага.

