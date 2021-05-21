В Украину по случаю 30-летия со дня независимости страны впервые за три сотни лет привезут оригинал страницы первой Конституции Украины, автором которой является гетман Пилип Орлик.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на странице в Facebook.

"Впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство. Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве - это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и до сегодняшнего дня", - сказал глава МИД.

Кулеба рассказал, что по поручению президента Владимира Зеленского МИД обратилось в Швецию с просьбой предоставить во временное пользование оригинал латиноязычной версии реликвии специально к 30-й годовщине независимости.

Кроме того глава МИД рассказал, что переговоры со Швецией прошли непросто.

"Это были очень сложные переговоры, нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине. И поэтому я особенно благодарен Швеции за проявление настоящей солидарности с Украиной и взаимной готовности в дальнейшем развивать тысячелетние связи между нашими народами", - сказал Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что Линчопингская городская библиотека в Швеции согласилась также предоставить для временного экспонирования гетманскую булаву, которая, по легенде, после гетмана Ивана Мазепы принадлежала Пилипу Орлику.

Справка. Первая украинская конституция была принята на собрании казачества возле городка Тягина на правом берегу реки Днестр 5 апреля 1710. Это конституционный договор гетмана войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов войска. Она действовала четыре года, когда Пилип Орлик и войско Запорожское боролись за земли Гетьманщины.

Оригинал первой страницы Конституции хранится в Национальном архиве Швеции. Последняя страница украиноязычного документа - в российском государственном архиве древних актов с оригинальной подписью Филиппа Орлика и печатью Войска Запорожского.

Напомним, днем ранее состоялась пресс-конференция президента, где он рассказал, как наша страна будет отмечать 30-летие независимости и анонсировал, что в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика. По словам главы Зеленского, в 2021 году мероприятия, приуроченные к торжественной дате, продлятся три дня: 22, 23 и 24 августа.

Также он показал символ к 30-летию независимости Украины.