Во время обысков у одних из самых влиятельных воров в законе Умки (Сергей Олийник) и Лаши Свана (Лаша Джачвлиани), которых 20 мая задержала полиция, нашли более 3,2 миллионов долларов "общака".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

"Кроме более 3,2 млн долларов США в разной валюте, полицейские изъяли дорогостоящие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами, а также более 60 единиц ценных ювелирных изделий", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что эти деньги были так называемым преступным "общаком", который контролировали Умка и Лаша.

Напомним, "воров в законе" Умку и Лашу задержали в ночь на 20 мая. Им инкриминируют распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе - статью 255-1 Уголовного кодекса Украины. О подробностях задержания писала "Страна".

Также "Страна" сообщала, что СНБО ввёл санкции против сотен воров в законе. Ранее Аваков рассказывал, что воры в законе контролируют 80% угонов автомобилей и около 60% квартирных краж.