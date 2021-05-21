Власти Молдовы с 24 мая решили возобновить работу всех контрольно-пропускных пунктов на украинской границе, которые будут заниматься оформлением пассажирских и грузовых транспортов.

Об этом сообщает местное издание "Newsmaker".

Кроме того, открываются и пункты пропуска на границе с Румынией, кроме КПП Липканы-Рэдэуцы-Прут, так как румынская сторона пока не возобновила его работу.

Также в Пограничной полиции напомнили, что с марта прошлого года для предотвращения распространения коронавируса Молдова приостановила работу нескольких КПП на границе с Украиной и Румынией.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше хотят вакцинировать от коронавируса украинцев, которые приехали на работу. Прививку будут прямо на границе, делать препаратом от Johnson & Johnson, от использования которого ранее отказалась Дания. Но сроков реализации такой программы пока не называют.

Также мы писали, что начиная с 1 июня в Беларуси на территории Гомельской (граничит с Украиной) и Гродненской областей введут местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом. Сумма сбора для транспортных средств до 5 тонн составит 29 белорусских рублей (около 320 гривен) и не будет зависеть от количества пассажиров.