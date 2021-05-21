Верховный суд оправдал генерал-майора Виктора Назарова, который ранее получил семилетний срок по делу о катастрофе самолета Ил-76 в Луганске.

Тогда погибли 49 человек, которые находились на борту. Назарова, который руководил штабом АТО, обвинили в халатности. Разбирательство длилось семь лет.

Теперь с украинской стороны виновных в деле нет. Осужден по этому делу только бывший "глава ЛНР" Игорь Плотницкий, а также два участника вооруженных подразделений "ЛНР", которые вне досягаемости украинского правосудия, и дело их разбиралось заочно. Кроме того, СБУ обвиняла в организации операции по уничтожению самолета участников ЧВК "Вагнера". Но по ним приговоров никаких нет.

Рассказываем, почему суд оправдал Назарова, а также, как рассматривали дело о сбитом самолете.

Как сбили военный ИЛ в 2014 году

К началу лета в 2014 году ситуация в Луганске обострилась. Город в целом взяли под контроль силы т.н. "ЛНР", но в аэропорту силы ВСУ удерживали позиции. По земле украинские войска пробиться к аэропорту уже не могли, поэтому подкрепление перебрасывали по воздуху. Так продолжалось до 14 июня.

В ночь на 14 июня через аэропорт следовал конвой грузовых самолетов - два Ил-76 и один Ан-26. Первый Ил-76 приземлился удачно, второй Ил - сбили. На борту находились 40 украинских военных и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Сообщалось, что сепаратисты просчитали траекторию второго самолета, наблюдая за посадкой первого. Сначала борт подбили из ПЗРК "Игла", а потом добили несколькими залпами из зенитной установки.

Увидев крушение второго Ил-76, оставшийся Ан-26 изменил курс и повернул обратно.

После этого украинская авиация резко сократила полеты над зоной боевых действий, поскольку стало очевидно, что у сепаратистов есть средства воздушного поражения.

Луганский аэропорт продержался под контролем ВСУ до 1 сентября. Обороноспособность этой удерживаемой точки подкосила катастрофа со сбитым самолетом.

Как шел суд над Назаровым

После крушения Ил-76 генпрокуратура открыла дело по статье "террористический акт". Однако на скамье подсудимых в итоге оказался генерал-майор Виктор Назаров, который в 2014 году руководил штабом АТО. Ему вменяли "небрежное отношение к военной службе".

На суде, который начался в 2015 году, обвинение заявило, что генерал отправил самолет в Луганский аэропорт, не приняв мер по безопасности, хотя он знал о размещении ПЗРК возле аэропорта и был проинформирован о "террористической угрозе".

В свое оправдание Назаров заявил, что сухопутный коридор тогда невозможно было организовать, к тому же приказ об отправке Ил-76 поступил свыше, и он просто подписал его. Министром обороны тогда был Михаил Коваль

Свою вину в крушении самолета Назаров отрицал.

Виктор Назаров на суде в Павлограде

Во время следствия Назаров продолжал служить в армии. В 2015 году даже баллотировался на местных выборах по спискам партии Ляшко.

В 2017 году Павлоградский суд признал Виктора Назарова виновным в гибели украинских военных. В обвинительном акте говорилось, что Назаров знал о размещении вокруг аэродрома Луганска незаконных вооруженных формирований. При этом звания генерал-майора Назарова не лишили.

В том же году в СБУ заявили, что Ил-76 с десантниками на борту сбили представители российской частной военной компании "Вагнер".

После решения павлоградского суда Назаров подал апелляцию, которую рассматривали почти три года. В декабре 2020 года - уже при Зеленском - Днепровский апелляционный суд оставил в силе семилетний тюремный срок Назарову

После этого защита обжаловала решение дальше - в Верховном суде. 21 мая 2021 года стало известно, что Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда оправдал генерал-майора Назарова.

Суд отменил вынесенные ранее решения и закрыл уголовное производство "в связи с отсутствием в деянии Назарова В.М. состава уголовного преступления".

"Все, приговоров по Иловайску и Дебальцево - не будет. Назарова признали невиновным", - написал его адвокат Виталий Погосян.

Погосян сообщил, что одним из оснований оправдания генерала стало отсутствие у Назарова боевого опыта и непродолжительное время пребывания в должности.

Также он отметил, что суд принял во внимание заочный приговор экс-главе "ЛНР", который еще не вступил в силу.

Накануне решения по Виктору Назарову, Игоря Плотницкого в Украине заочно приговорили к пожизненному заключению из-за сбитого Ил-76 над Луганском.

Что пишут в соцсетях

В сети уже появились комментарии относительно оправдательного решения по Назарову.

Телеграм-канал "Политика Страны" напоминает, что дело генерала - это еще один признак того, что судебная система не хочет прогибаться под Зеленского.

"Назарова активно защищали генералы времён Порошенко во главе с экс-министром Полтораком и экс-начальником Генштаба Муженко.

В политическом смысле - ещё одно решение Верховного суда по знаковому делу, которое вряд ли согласовывалось с Банковой".

Родственники погибших реагируют резко отрицательно.

"Генерала Назарова, который погубил сотни жизней защитников - оправдали" - написала сестра одного из погибших десантников Иляна Гайдук.

"Столько лет борьбы, чтобы найти и наказать виновных ... у меня просто нет слов, правда", - написала журналистка Анна Севостьянова.