Петарда взорвалась в руках 13-детнего школьника прямо в классе во время урока. В результате взрыва подростку оторвало палец. Инцидент произошел в школе Подольска Одесской области, сообщается на сайте региональной Нацполиции.

"Предварительно установлено, что во время урока в руках у 13-летнего подростка разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший "скорой" был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

По данным местных СМИ, в подольской школе №2 13-летний ученик 8-го класса поджег петарду прямо во время урока. Он хотел ее бросить в окно, но не успел и она взорвалась в руках. Произошедшее напугало остальных учеников и учителя, но к счастью, больше никто не пострадал.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове ребенок лишился двух пальцев, а также получил ожоги лица и контузию из-за взрыва петарды.

Также мы сообщали, что в Киеве на руке у первоклассницы внезапно взорвалась батарея смарт-часов. Ребенок получил ожоги и был госпитализирован.