Украинская сторона подготовила список для обмена пленными с представителями неподконтрольного Донбасса. В нем 285 граждан, при этом в списках представителей так называемых "республик" 90 человек.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в эфире "Громадського радио".

Омбудсмен считает, что для возвращение украинских пленных можно применить принцип "всех на всех", который был ранее согласован в Минске и подразумевает обмен всеми установленными пленными.

"Из 90 человек, которых в списках прописали боевики, мы подтвердили 15. В нашем же списке, который касается возвращения наших граждан с мест несвободы в ОРДЛО, 285 человек, среди них 44 военных. Почти все они подтверждены. Можно двигаться по принципу, согласованному в Минске, имею в виду обмен "всех на всех", это означает всех установленных на всех установленных", - заявила Денисова.

Напомним, в прошлом году представители "ДНР" заявили, что обмен пленными может произойти только после согласования в Контактной группе дорожной карты по реализации Минских соглашений.

Также сообщалось, что в мае текущего года в "ДНР" заявили, что получили от Украины списки для обмена пленными. Киев, в свою очередь, также получил списки.