Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, которого подозревают в госизмене, заявил о политической подоплеке его дела и попросил Киевский апелляционный суд отменить ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом он заявил в ходе заседания апелляционного суда в пятницу, 21 мая, трансляция которого опубликована в YouTube.

"Полностью поддерживаю жалобы адвокатов… выступаю против удовлетворения жалобы прокуратуры", - сказал Медведчук.

По его мнение, уголовное преследование против него является политически мотивированным, поскольку партия, которую он представляет, выступает против политического курса действующих властей.

"Наша партия на протяжении последних лет выступает за мирное урегулирование на Донбассе. Мы выступаем последовательно не только за мирное урегулирование, но и в защиту русского языка… в защиту русскоговорящего населения, за возобновления отношений с Российской Федерацией, так как это является основой дальнейшего экономического и социального развития нашего государства", - сказал Медведчук.

При этом он отмел обвинения в пророссийской политике.

"Ве обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю. Никакие обвинения относительно пророссийскости или другие никчемные ярлыки, которые пытаются навешать другие политические силы, в том числе, национал-радикалы, не могут помешать нашему курсу по противостоянию действующей власти", - сказал Медведчук.

По его мнению, "не может быть навязана точка зрения или ментальность, присущая лишь части населения".

Тем временем в суде по Медведчуку подняли вопрос, почему дело против нардепа открыла СБУ, а не Генпрокурор, как этого требует законодательство. Тему подняли адвокаты Медведчука, а судья уже от себя поставил этот вопрос прокурорам. Но те так и не смогли ответить по сути. Защита считает, что дело на Медведчука таким образом завели незаконно.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний.

11 мая Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

13 мая Печерский суд Киева назначил Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля. Позже и адвокаты Медведчука, и Офис генпрокурора меру пресечения решили оспорить.

Ранее "Страна" подробно анализировала, почему суд отказался сажать Медведчука в тюрьму.