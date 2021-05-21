Харьковская и Сумская областные государственные администрации предложили учебным заведениям поучаствовать в конкурсе "Лучшая туалетная комната 2021".

Фото писем с предложением, адресованным руководителям учебных заведений появились в социальных сетях .

Конкурс "BEST WC" проводится ежегодно с 2018 года. В нем участвуют публичные туалеты в общественных заведениях Украины. В 2021 году победителей определят в таких номинациях: инклюзивный туалет; общественные уборные; отели рестораны, кафе; общественные приемные; медицинские и учебные заведения; театры, кинотеатры, музеи, выставочные центры.

Департамент науки и образования Харьковской ОГА разослал руководителям местных органов управления в сфере образования региона письмо с предложением поучаствовать в конкурсе.

В Сумской ОГА письмо с предложением разослало Управление молодежи и спорта. Получателями письма значатся директора детско-юношеских спортивных школ региона. Принимать участие в конкурса учреждения могут по желанию.

Для участия в конкурсе необходимо отправить организаторам 5-10 фото на которых изображены вход в заведение, вход в туалет и общий вид туалетной комнаты, фото сантехники и имеющиеся средства гигиены, а также видео хронометражем до 1 мин 30 сек.

Напомним, "Страна" писала о том, что по итогам конкурса в 2019 году уборная у Кличко получила два туалетных оскара - в номинациях "Государственные учреждения и общественные приемные" и "Инклюзивный туалет".

Кроме того, сообщалось, что в киевском ВУЗе в честь 8 Марта торжественно открыли женский туалет.