В пятницу, 21 мая, Высший антикоррупционный суд Украины оправдал экс-нардепа "Народного фронта" Андрея Левуса по делу незаконного получения компенсации расходов за съем жилья. САП планирует оспорить это решение.

Об этом сообщает пресс-служба суда, не называя имени экс-нардепа, но о ком идет речь понятно из видео-трансляции заседания.

Андрей Левус обвинялся в злоупотреблении властью (ч. 2 ст. 364 УК). согласно версии следствия он незаконно получил компенсацию из госбюджета в размере 543 900 грн. за аренду гостиничного номера в отеле "Киев" в 2014-2017 годах, в то время как у него была своя квартира в столице.

При этом сам бывший народный депутат не признал своей вины. Он рассказал, что в том момент, когда его избрали на должность, в квартире жить было нельзя - она нуждалась в ремонте, на который у Левуса не было средств.

Один из защитников Левуса заявил, что действующее в те годы законодательство, позволяло депутатам получать компенсацию за жилье, если их место регистрации находится в радиусе более 30 км от Киева. . Левус же был зарегистрирован в городе Стрый Львовской области. Компенсацию он не получал на руки, она была перечислена на счет отеля.

В итоге суд принял решение, что Левус не использовал власть народного депутата, когда обращался за компенсацией. Также суд признал противоречивым законодательство, которое было действительным на тот момент. То есть не было указано, при каких обстоятельствах считается, что у депутата нет жилья в столице и он нуждается в компенсации.

Таким образом, Левуса полностью оправдали. Однако Специализированная антикоррупционная прокуратура собирается обжаловать данное решение суда.

"Прокуроры САП и детективы НАБУ в ходе досудебного расследования собрали достаточно доказательств, свидетельствующих о совершении народным депутатом уголовного правонарушения", – говорится в сообщении пресс-службы САП Facebook.





Напомним, весной прошлого года САП и НАБУ сообщили о подозрении двум бывшим народным депутатам Андрею Левусу и Александру Черненко ("Блок Петра Порошенко") в незаконном получении компенсации за аренду жилья.

Также сообщалось, что санкции статьи, по которой обвиняли Левуса, предусматривают от 3 до 6 лет тюрьмы.