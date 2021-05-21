Сотрудница Лукьяновского СИЗО Киева получила 160 000 гривен от осужденного брачного афериста за улучшение условий его содержания. Он получил возможность пользоваться телефоном и продолжал обманывать женщин. При этом более комфортную жизнь в СИЗО обустроили и для его сокамерников. Младший инспектор второй категории отдела режима и охраны согласилась за денежное вознаграждение передавать в камеру запрещенные предметы: спиртные напитки, мобильные телефоны, зарядные устройства к ним, SIM-карты и тому подобное. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По данным следствия, за такие услуги сотрудница СИЗО в течение 2019 года получала от арестанта на банковскую карту ежемесячно от 6 до 15 тысяч гривен.

"Общая сумма неправомерной выгоды, которую получила подозреваемая за этот период, составила более 160 тысяч гривен. Суд избрал ей меру пресечения - личное обязательство", - говорится в сообщении.

О подозрении также сообщили и заключенному, который предоставлял неправомерную выгоду сотруднице СИЗО. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 369 УК Украины (дача взятки, совершенная повторно). Санкция статьи предусматривает наказание от трех до шести лет лишения свободы.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежды Максимец, с помощь переданных в камеру брачному аферисту телефонов в течение 2019 года ему удалось обмануть еще пятерых женщин и присвоить 1 миллион 300 тысяч гривен.

Как выяснилось, речь идет о 35-летнем Александре Бурлаке родом из Молдовы. Он отбывает шестилетнее наказание за брачные аферы, в результате которых он присвоил полтора миллиона гривен.

"В течение 2018 года, представляясь работником Администрации президента или акционером иностранного банка, мужчина вводил в заблуждение женщин, обещая жениться. Одновременно аферист успевал обмануть и их родственников, предлагая участие в совместном бизнесе и получая на это средства", - говорится в сообщении.

Летом 2018 года после задержания брачному аферисту удалось подкупить конвоира и сбежать. Вскоре его удалось задержать на столичной Троещине.

Также мы сообщали, что в США осудили афериста из Молдовы, который сымитировал свою смерть ради $2 млн страховки.