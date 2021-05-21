Украинский журналист и телеведущий Мыкола Вересень заявил, что его без объяснений уволили с телеканала "Прямой" (которым владеет бывший президент Петр Порошенко). В связи с этим он планирует в ближайшее время обратиться в суд.

Об этом журналист рассказал в интервью "Детектор Медиа".

"Второго марта меня попросила зайти Светлана Орловская (генеральный продюсер телеканала - Ред.) и сказала, что я уволен. И я был очень удивлен, потому что никаких замечаний, ни одного выговора "с занесением в учетную карточку комсомольца" не было… Такого не было никогда, и я никогда о таком не слышал, чтобы так, сегодня на сегодня: "Ты уходишь - всё", - рассказал Вересень.

По словам журналиста, даже несмотря на вмешательство владельца телеканала ситуация не изменилась.

"Порошенко приказал оставить все как есть - не трогать меня, и дал поручение урегулировать ситуацию Святославу Цеголко", - сказал журналист, добавив, что Цеголко только откладывал рассмотрение этого вопроса, а не занимался им.

Также Вересень добавил, что ему не полностью выплатили зарплату.

"Вместо оплаты за три месяца, которые продолжалась история с окончательным решением об увольнении и за которые ему обещали заплатить, выплату он получил только за два. Я понял, что и здесь обманули. Вся конструкция с увольнением держится на лжи", - сказал журналист.

Кроме того, он заявил, что подаст в суд, однако еще не знает, "на канал "Прямой" или на кого-то конкретно".

"У меня было время, чтобы подумать, завтра начну консультироваться со своими адвокатами. Я хочу восстановиться на канале и, конечно, получить свою зарплату", - подытожил Вересень.

Напомним, в ноябре прошлого года в эфире телеканала "Прямой" Микола Вересень обвинил соратницу Порошенко - нардепа "Европейской солидарности" Софию Федыну - во лжи. Она зачитывая тезисы с телефона, заявила, что новые законопроекты власти направлены на ухудшение ситуации в малом и среднем бизнесе. В ответ Вересень потребовал подкрепить это заявление конкретными фактами. После перепалки в прямом эфире Федына покинула студию со скандалом.