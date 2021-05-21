В Министерстве иностранных дел Российской Федерации считают, что увеличение военного присутствия НАТО в Украине может негативно повлиять на урегулирование конфликта на Донбассе.

Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Захарова сообщила, что в текущем году Украина с разницей в полтора-два месяца проводит совместные учения с военными стран-участниц НАТО, а президент Владимир Зеленский заявил о необходимости тратить на оборону не менее 5% ВВП.

"Подобным милитаристским планам Киева соответствует наращивание военной активности НАТО на территории Украины и в акватории Черного моря", - считает Захарова.

Кроме того, она прокомментировала заседание ТКГ по Донбассу, которое состоялось 19 мая. По мнению Захаровой, украинская сторона не проявила желания идти на компромисс.

Напомним, Украина внесла новый план "кластеров" по Донбассу. В них предлагается восстановить контроль над границей до проведения выборов на Донбассе.

Также "страна" сообщала, что полдпред РФ в ТКГ по Донбассу Грызлов обвинил украинскую сторону в блокировании работы ТКГ по Донбассу.