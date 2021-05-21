Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины в пятницу, 21 мая, оправдал экс-начальника штаба - первого заместителя руководителя АТО, генерал-майора генштаба ВСУ Виктора Назарова, который получил семилетний срок по делу о халатности, приведшей, по версии следствия, к катастрофе самолета Ил-76 и гибели 49 украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

КУС ВС отменил вынесенные судебные решения и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в деянии Назарова В.М. состава уголовного преступления.

"Решение суда кассационной инстанции мотивировано тем, что на основании установленных судами фактических обстоятельств дела, их вывод о том, что Назаров В. М. имел возможность предотвратить террористический акт, в результате которого был сбит самолет Ил-76-МД и погибло 49 военнослужащих Вооруженных Сил Украина, неправильно", - сказано в сообщении.

"Назарова активно защищали генералы времён Порошенко во главе с экс-министром Полтораком и экс-начальником Генштаба Муженко. В политическом смысле - ещё одно решение Верховного суда по знаковому делу, которое вряд ли согласовывалось с Банковой", - отмечает телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, транспортный Ил-76 с украинскими десантниками на борту был сбит в июне 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Обстреляли самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса. Тогда погибли 49 человек.

После расследования на скамье подсудимых оказался генерал-майор Генштаба ВСУ Виктор Назаров, который в момент трагедии руководил штабом АТО.

В марте 2017 Назарова приговорили к 7 годам заключения. Он с решением не согласился и подал апелляцию, которая длилась 3,5 года.

В декабре 2020 года Днепровский апелляционный суд оставил в силе семилетний тюремный срок Назарову. Его осудили за небрежное отношение к военной службе, которое привело к авиакатастрофе.

16 марта 2021 года в Днепре заочно приговорили экс-главу "ЛНР" Плотницкого к пожизненному из-за сбитого ИЛ-76 над Луганском

Обвиняемый Игорь Плотницкий был "главой ЛНР" до ноября 2017 года. Затем ушел в отставку по состоянию здоровья, но в СМИ писали, что Плотницкого сместили в результате переворота. После этого он уехал в Россию.