Уголовное производство об убытках от внедренной при покупке угля формулы "Роттердам плюс", которую снова (уже в четвертый раз) закрыли.

Такое решение принял новый руководитель группы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Судьбу дела "Роттердам+" должен решить суд - только так можно исследовать полноту и убедительность собранных детективами НАБУ доказательств и предоставить им справедливую оценку. Решение нового старшего группы прокуроров - Дениса Демкива - о закрытии так называемого дела "Роттердам+" 20 мая вызывает сомнения в его объективности. Это решение принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела. Речь идет о более 100 томах письменных материалов и 350 Гб видеозаписей допросов", - говорится в сообщении.

Отметим при этом, что не так давно НАБУ добилась замены прокурора в этом деле (предыдущий также неоднократно закрывал уголовное дело). Причем в Бюро лоббировали именно кандидату Демкива и его назначение группа поддержки НАБУ подавала как крупную "перемогу".

Но, как видим, он также закрыл дело.

Напомним, уголовное дело "Роттердам+" уже было закрыто 27 августа 2020 года.

"Страна" подробно разбиралась в том, как и почему это произошло. НАБУ обжаловало это решение в высшей инстанции, но 17 ноября коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС подтвердила решение первой инстанции и объявила дело закрытым.