В пятницу, 21 мая, Сергей Стерненко заявил, что он может отправиться в тюрьму вне зависимости от вердикта апелляционного суда, который рассматривает жалобу на его семилетний приговор по делу о похищении и пытках человека. Радикал заявил, что Приморский райсуд постановил его задержать за неявку на заседание по делу об убийстве, однако позже сам же опроверг эту информацию.

О том, что суд постановил взять его под стражу, Стерненко сообщил в Facebook, однако позже он удалил этот пост.

Речь в нем шла о неявке радикала на заседание Приморского суда Одессы по делу об умышленном убийстве, которое должно было начаться в 12:00. Стерненко заявил, что за неявку судья постановила его задержать.

После публикации этого поста группа поддержки Стерненко напомнила об акции, которая пройдет под стенами Офиса президента.

Однако позже сам Стерненко опроверг в Facebook распространенную им же информацию. Радикал заявил, что связался с секретарем по делу, и она заявила, что суд разрешения на его задержание не давал.

Напомним, 23 февраля суд в Одессе приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета.

Сегодня Одесский апелляционный суд рассматривает апелляцию по делу Стерненко о пытках, ожидается вынесение решения.

Также мы писали о том, что Стерненко является обвиняемым по еще одному делу - об умышленном убийстве. 24 мая 2018 года радикал зарезал жителя Черноморска Ивана Кузнецова, а также ранил еще одного человека - Александра Исайкула. После этого полицией по факту убийства было открыто уголовное производство по ч.1 ст.122, ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное телесное повреждение средней тяжести и умышленное убийство.