С 7 июня Испания откроет границы для туристов из всех стран, которые прошли вакцинацию препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом заявил в пятницу, 21 мая, премьер-министр Испании Педро Санчес, передает ТАСС.

"С 7 июня туристы из всех стран, с которыми нет полной свободы передвижения, среди которых находится такая важная страна для нашего туристического сектора, как США, будут иметь возможность въезжать в Испанию, если у них есть сертификат о прохождении полной вакцинации [препаратами], одобренными EMA или ВОЗ", - сказал премьер.

На сегодня в ЕС зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Напомним, что в ночь на 9 мая жители Испании отметили завершение режима чрезвычайного положения в стране, который был введен из-за коронавируса и длился с октября прошлого года. Люди выходили на улицы, распивали алкоголь и веселились.

Ранее "Страна" писала о том, что ЕС официально рекомендовал разрешить въезд иностранцам, которые вакцинировались одобренными препаратами.

Также мы сообщали, что власти Египта продлили карантин до конца мая, но оставили открытыми пляжи и парки.