Посла Португалии в Украине Антониу Вашку Алвеш Машаду вызвали в Министерство иностранных дел Украины для обсуждения позиции Португалии в связи с подготовкой заявления ЕС и ОБСЕ о нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму.

Все началось с информации в СМИ о том, что Португалия заблокировала упоминание в этом заявлении 77-й годовщины депортации крымских татар.

"Вчера Португалия заблокировала память 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которое будет сделано ЕС в ОБСЕ. В предыдущих заявлениях всегда упоминались события 18-20 мая 1944 года", - написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter в четверг, 20 мая.

После этого посла вызвали в МИД Украины.

В ведомстве добавили, что первый замглавы МИД Эмине Джапарова детально проинформировала Антониу Вашку Алвеш Машаду о трагических событиях 1944 года, когда тоталитарный советский режим насильственно депортировал крымских татар. По ее словам, сегодня "оккупационная администрация РФ в худших традициях Советского Союза продолжает репрессии против крымских татар".

Джапарова выразила надежду, что Португалия как главенствующее ныне в ЕС государство будет остро осуждать преступления советского тоталитаризма и осознает важность почтения его жертв.

В свою очередь Машаду заявил, что Португалия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский хочет закрепить статус крымских татар в качестве коренного народа в Украине.

Также сообщали, что Украина призвала мировое сообщество признать депортацию крымских татар с полуострова в 1944 году геноцидом и присоединиться к "Крымской платформе".