На заседании суда в пятницу, 21 мая, обвиняемый в похищении и пытках человека радикал Сергей Стерненко, заявил, что "нашел у дверей квартиры" пистолет, который у него изъяли при обыске.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Во время рассмотрения апелляции Стерненко на его семилетний приговор прокурор спросил, откуда у радикала взялся пистолет, изъятый у него при обыске. Сергей Стерненко заявил, что "шел домой и нашел его у дверей квартиры". Также радикал утверждает, что хранил пистолет, чтобы "потом сдать в полицию".

Напомним, 23 февраля суд в Одессе приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета.

Радикал пытается оспорить свой приговор в апелляционном суде. Во время заседания в четверг, 20 мая, Щербич рассказал, как его пытал Стерненко.

Сегодня, 21 мая, рассмотрение апелляции радикала на его приговор продолжилось, ожидается, что суд вынесет решение.

Кроме того, "Страна" писала о том, что недавно в Одессе суд отказал Сергею Стерненко в отмене домашнего ареста.