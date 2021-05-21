МВД Беларуси считает необходимым отнести к нацистской символике бело-красно-белый флаг (бел-чырвона-белы сьцяг, БЧБ), под которым оппозиция выходила на масштабные протесты и требовала отставки президента Александра Лукашенко.

Об этом заявил замглавы Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси Михаил Бедункевич, передает "СБ. Беларусь сегодня".

"В ближайшее время будем выступать с инициативой по включению в список нацистской символики бчб-флага, использовавшегося всеми коллаборационистскими организациями на территории БССР в годы оккупации", - заявил представитель МВД и добавил.

По его словам попытки ходить по улицам с бело-красными флагами будут очень жестко пресекаться. Его можно будет использовать только в фильмах, театральных постановках, в архивной и музейной работе.

В 1991-1995 годах бело-красно-белое знамя было государственным флагом Беларуси. На референдуме 1995-го большинство жителей проголосовало за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг Белорусской ССР. Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что знамя связано с нацистами. Бацька еще в ноябе 2020-го пообещал очистить Беларусь от бело-красных флагов.

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