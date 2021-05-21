Российский телеканал СТС покажет украинский сериал "100 000 минут вместе", снятый студией "Квартал 95", одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский.

Анонс телеканал опубликовал в социальных сетях.

Премьера сериала состоится 7 июня. "100 000 минут вместе" - 16-серийная лирическая комедия о супругах, которые после 7 лет брака оказались на 69 дней замкнутыми на карантине в собственном доме. Сериал снимался в 2020 году.

Режиссером проекта выступил Руслан Ханумак, который и сыграл главную роль, вторую главную роль сыграла актриса Дарья Рыбак.

Напомним, телеканал СТС также показывает сериал "Папик", снятый "Кварталом 95". При этом сейчас выходит уже второй его сезон. Любопытно, что уже по первой серии "Папика" можно сделать вывод, что многосерийный фильм изначально готовился с перспективой продажи в Россию. Причем снимали его уже после победы Зеленского на выборах президента. В кадрах появляются счета ЖКХ, которые напечатаны на русском языке.

Также мы писали о том, что российский телеканал СТС запустил кастинг-фестиваль для потенциальных участников шоу "Лига смеха", о покупке франшизы которого у студии "Квартал 95" стало известно в начале 2021 года.

"Страна" подробно разбиралась, как "Квартал 95" продает шоу и сериалы в Россию в обход санкций.