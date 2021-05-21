В аннексированном Крыму на дне Черного моря экологи обнаружили кладбище мертвых дельфинов, к хвостам которых были привязаны камни. Информацию об этом распространил центр спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море". Также опубликовано шокирующее видео, на котором запечатлена мертвая афалина с привязанным к ней грузом.

"Веревку на хвост - и привязать к камню. Так рыболовный промысел заметает следы, прячет последствия своей деструктивной деятельности в Черном море. Эти дельфины - лишь несколькие из тех, кого нашим волонтерам и очевидцам по случайности удалось найти на дне моря, в Крыму", - говорится в сообщении экологов.

По их данным, именно в море таким образом захоронены большинство дельфинов, погибших из-за попадания в рыболовные сети. Для того, чтобы скрыть гибель млекопитающего, рыбаки попросту утяжеляют его тело грузом о опускают на дно.

Также раненые рыболовными сетями (прежде всего жаберными или траловыми) дельфины часто выбрасываются на берег. Экологи "Безмятежного моря" зафиксировали 2167 таких случаев, но утверждают, что это лишь малая видимая часть всей проблемы.

"По данным исследований, менее 10% дельфинов впоследствии оказываются выброшенными на сушу, остальные 90% опускаются на дно моря; плавучесть зависит от степени упитанности и наличия в легких воздуха. Для того, чтобы тело наверняка утонуло и не всплыло в ходе разложения (а значит, не было затем найдено на берегу), некоторые рыбаки топят их с грузом (как эту афалину) или наносят проникающие ранения в брюшную полость", - констатируют экологи.

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