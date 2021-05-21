Один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Киевский апелляционный суд, который сегодня будет рассматривать апелляцию на меру пресечения политика.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Виктор Медведчук под зданием суда рассказал, что считает незаконным свой домашний арест и пришел его обжаловать.

На вопрос о связях с Порошенко лидер ОПЗЖ заявил, что работал с экс-президентом с 2014 по 2018 годы, пока у них не разошлись взгляды на обмен пленными.

Напомним, 11 мая нардепам от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрения в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что 13 мая состоялся суд по избранию меры пресечения для Медведчука. Сторона обвинения требовала для него взятие под стражу с правом внесения рекордного залога в 300 миллионов 930 грн. Однако политика отправили под домашний арест.

И адвокаты Медведчука, и Офис генпрокурора меру пресечения решили оспорить. Апелляцию суд рассмотрит сегодня, 21 мая, в связи с этим в Киевском апелляционном суде усилили охрану.