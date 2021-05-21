Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении альтернативный законопроект от нардепов "Слуги народа" относительно Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Проект закона поддержали 288 парламентариев, их которых 223 от "Слуги народа", на заседании в пятницу, 21 мая.

Также нардепы до недели сократили сроки подготовки документа ко второму чтению.

Закон определяет статус НАБУ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом. На нынешний состава Бюро законопроект никак не повлияет, так как он не требует совершений каких-либо действий в отношении его работников.

Также в документе прописаны полномочия Кабинета Министров по назначению директора Национального антикоррупционного бюро. В конкурсную комиссию по отбору главы НАБУ войдут шестеро представителей Кабмина, в том числе трое - от международных партнеров.

Законопроект устраняет правовую неопределенность правового статуса лица, занимающего должность директора Бюро, которая возникла в связи с решением Конституционного суда Украины (когда КСУ признал неконституционным процедуру назначения главы НАБУ указом президента).

Согласно законопроекту, действующий директор НАБУ продолжит исполнять свои обязанности до момента назначения нового директора после проведения конкурса на эту должность.

С учетом того, что срок полномочий Сытника истекает весной следующего года, подготовка к конкурсу по отбору его сменщика, по идее, должна начаться сразу после вступления в сиу закона.

Напомним, после того, как КСУ признал неконституционным процедуру назначения главы НАБУ указом Зеленского Кабмин подготовлил законопроект №5070, одна из правок которого может создать возможность для увольнения действующего директора НАБУ Артема Сытника.

Позже на сайте Рады появился текст законопроекта о НАБУ, поданный "слугами народа" Арахамией, Корниенко, Радиной и Ионушасом. Согласно проекту, предлагалось дать Кабмину полномочия по назначению и увольнению главы НАБУ.

Однако нардепы от "Слуги народа" внезапно внесли в Раду еще один законопроект относительно НАБУ (его и приняли сегодня - Ред.), который представляет собой альтернативу их же законопроекту. Разница документов заключается в формировании конкурсной комиссии по отбору главы НАБУ. В первом проекте было предложено, что в комиссию входит шесть человек - трое от СНБО и трое от Кабмина по предложениям партнеров. В новом проекте - все шестеро - от Кабмина.