Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. который считает, что пришло время осваивать Марс и Луну, заявил, что впечатлен достижениями СССР и рассказал, каким видит будущее мира через полсотни лет.

Об этом мировой миллиардер заявил в ходе российского просветительского марафона "Новое Знание".

"Я восхищаюсь достижениями России. Я восхищаюсь достижениям СССР в ракетных науках", - сказал Маск. По его словам, победы РФ впечатляют и он уверен, что эта энергия сохранится и в будущем.

Также бизнесмен поделился, каким видит будущее мира через 50 лет.

Маск уверен, что будут перемены в технологиях, запустят космические путешествия, произойдут открытия в исследовании ДНК. Кроме тог, по словам предпринимателя, в будущем все транспортные средства, за исключением ракет, станут электрическими, а машины получат автопилот.

Вопрос о будущем Маску задал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, ранее мы сообщали, что Илон Маск выступит на этом мероприятии и рассказывали, что будут обсуждать на марафоне "Новое знание".

Также мы рассказывали, что Илон Маск потерял $20,5 млрд из-за участия в юмористическом шоу.