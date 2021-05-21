Российское посольство в Украине направило ноту протеста Киеву. Причиной стала акция протеста возле дипмиссии РФ в украинской столице.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дер РФ Мария Захарова, пишет ТАСС в пятницу, 21 мая.

По словам Захаровой, речь идет об акции протеста против деятельности ХАМАС (палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа - Ред.), которому якобы помогает Москва. Митинг прошел возле российского посольства в Киеве.

"Звучали антироссийские лозунги, оскорбления. Был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста Министерству иностранных дел Украины", - сообщила Захарова.

Речь идет об акции протеста, которая прошла в Киеве 16 мая в знак солидарности с Израилем. В руках у участниках были баннеры с надписями: "Путин, прекрати войну на Среднем востоке, Украина и Израиль - вместе", "ХАМАС + РФ = террор"

"Однако, кому же выгодно разжигание новой волны агрессии на Ближнем Востоке? Нам известен лишь один бенефициар этого конфликта - государство-террорист Российская Федерация", - заявляли участники акции под стенами посольства РФ 16 мая.

Напомним, Израиль и ХАМАС подтвердили взаимное и одновременное прекращение огня с 2 утра 21 мая. О прекращении огня заявил высокопоставленный представитель ХАМАС.

Также "Страна" сообщала, что президент РФ Владимир Путин ранее констатировал усложнение ситуации в мире и призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке.