Сегодня в Одессе очередное заседание апелляционного суда по приговору Стерненко.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент "Страны".

Сейчас опрашивают эксперта признавшего пистолет Стерненко пригодным для стрельбы боевыми патронами.

Ранее "Страна" писала, что при похищении Щербича Стерненко стрелял в него, а то также над головой в процессе пытки

В четверг, 20 мая, на заседании Одесского областного апелляиционного суда, который продолжает рассматривать жалобу радикала Сергея Стерненко на его семилетний приговор, выступил потерпевший Сергей Щербич. Он рассказал, как Стерненко с подельниками похитили его.

20 мая Щербич заявлял, что Стерненко с подельниками начали его жестоко избивать с двух сторон в машине куда его посадили. Ему надели пластиковый черный мешок на голову, руки сковали пластиковыми хомутами. При этом его не переставали избивать.

Напомним, 23 февраля суд в Одессе приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета.

Также мы писали о том, что недавно суд отказал Сергею Стерненко в отмене домашнего ареста.

Из-за дела Стерненко на 22 мая сторонники Стерненко анонсируют новую акцию у Офиса президента.