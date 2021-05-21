На заседании в пятницу, 21 мая, Верховная Рада проголосовала за обращение к Конгрессу США с призывом ввести санкции против всех участников строительства газопровода "Северный поток-2", в том числе "Nord Stream AG".

Соответствующий проект постановления №5520 приняли большинством голосов, "за" проголосовали 292 нардепа.

В соответствии с документом, Верховная Рада Украины призывает Палату представителей и Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки 117-го созыва использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимо остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток-2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе "Nord Stream AG".

Напомним, недавно Государственный департамент США передумал вводить санкции против оператора трубопровода "Северный поток - 2" - компании Nord Stream 2 AG.

Также мы писали о том, что партия Трампа внесла в Конгресс новый законопроект о тотальных санкциях против "Северного потока-2".