Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли президента Украины Владимира Зеленского. Они позвонили ему от имени мэра Киева Виталия Кличко.

Запись разговора обнародована в Youtube.

Пранкеры позвонили президенту в полпервого ночи от имени Виталия Кличко. Лексус, от имени столичного мэра, сообщил, что хочет завтра написать заявление о своем уходе. На что глава государства заметил, что сейчас полпервого ночи.

"Хочу, чтоб вы меня поняли... Я устал терпеть это... Давление ваше... Вы меня публично пытаетесь унижать всячески, все, что вы делаете", - заявил пранкер.

На это Зеленский ответил, что для него это новость, что Кличко публично унижают. И настоятельно предложил поговорить завтра.

"Мы вдвоём с Вованом сидели вечером. Решили набрать Зеленского от имени Кличко. А он раз, и поднял трубку. Мы не сразу-то и заметили, что президент в полусонном состоянии или под чем-то. Хрен его знает. Но вообще, да. Поздно не стоит увольнять Кличко. Нормальные люди делают это утром", - прокомментировал Лексус "Стране".

Напомним, Кличко заявил, что хотел поговорить с Зеленским, но не смог.

Также "Страна" подробно разбиралась, что ждет мэра Кличко после вала уголовных дел против киевской власти.