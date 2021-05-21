“Стране” стала известна команда Минздрава, с которой будет работать новоназначенный министр Виктор Ляшко.

Соответствующие кадровые дела поступили на согласование и подготовку к назначению в секретариат Кабмина, сообщает источник "Страны"

Главным санврачем станет Владимир Курпита, экс-директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ). (Виктор Ляшко был его заместителем в 2018 году).

Первый заместитель - Татьяна Думенко, экс-гендиректор государственного экспертного центра МОЗ Украины.

Заместитель по экономике - Оксана Мовчан, экс-глава НСЗУ.

Заместитель по Евроинтеграции - Наталья Пушкарева, эксперт бюро ВООЗ в Украине, уполномоченный президента Украины по вопросу волонтерской деятельности).

Заместитель по лечебной работе - Ирина Микичак, была заместителем при Максиме Степанове. Экс-руководитель департамента охраны здоровья Львовской ОГА.

Напомним, 20 мая Рада назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения. "За" проголосовали 262 депутата.

18 мая голосами 292 народных депутатов Рада отправила в отставку главу Минздрава Максима Степанова