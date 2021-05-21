Стала известна команда Минздрава, с которой будет работать новоназначенный министр Виктор Ляшко
“Стране” стала известна команда Минздрава, с которой будет работать новоназначенный министр Виктор Ляшко.
Соответствующие кадровые дела поступили на согласование и подготовку к назначению в секретариат Кабмина, сообщает источник "Страны"
Главным санврачем станет Владимир Курпита, экс-директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ). (Виктор Ляшко был его заместителем в 2018 году).
Первый заместитель - Татьяна Думенко, экс-гендиректор государственного экспертного центра МОЗ Украины.
Заместитель по экономике - Оксана Мовчан, экс-глава НСЗУ.
Заместитель по Евроинтеграции - Наталья Пушкарева, эксперт бюро ВООЗ в Украине, уполномоченный президента Украины по вопросу волонтерской деятельности).
Заместитель по лечебной работе - Ирина Микичак, была заместителем при Максиме Степанове. Экс-руководитель департамента охраны здоровья Львовской ОГА.
Напомним, 20 мая Рада назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения. "За" проголосовали 262 депутата.
18 мая голосами 292 народных депутатов Рада отправила в отставку главу Минздрава Максима Степанова