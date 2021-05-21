США готовы усилить сотрудничество с Государственной пограничной службой Украины и привлекать украинских пограничников к международным учениям по повышению совместимости и совершенствованию системы освещения надводной обстановки.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Тему сотрудничества США и Госпогранслужбы 20 мая обсудили руководитель отдела оборонного сотрудничества посольства США в Украине Дэниэл Миллер и первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины генерал-майор Владимир Никифоренко. Они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в частности по обучению персонала пограничных комендатур быстрого реагирования и развития морской составляющей.

"Первый заместитель руководителя пограничного ведомства Владимир Никифоренко поблагодарил за поддержку и помощь в противодействии российской агрессии, отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал делегацию США об обстановке в зоне проведения ООС и на админграницах со временно оккупированной территорией АР Крым, а также ситуации на государственной границе", - сообщают пограничники.

По данным Госпогранслужбы, руководитель отдела оборонного сотрудничества посольства США в Украине подтвердил готовность американской стороны усиливать сотрудничества с украинским пограничным ведомством.

Напомним, 8 мая на расстоянии более 100 морских миль от Одессы, в исключительной морской экономической зоне Украины, корабль-флагман морской охраны Госпогранслужбы Украины встретил судно береговой охраны США "Hamilton".

Также мы писали о том, что 10 мая американский фрегат береговой охраны впервые за 13 лет зашел в порт Одессы.