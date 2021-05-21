Основатель компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск считает, что пришло время осваивать Марс и Луну. При этом он не исключает наличие жизни внеземной жизни.

Об этом он заявил в ходе молодежного марафона "Новое знание", который проходит в РФ.

В ходе форума предпринимателю задали вопрос о том, стоит ли продлевать эксплуатацию Международной космической станции (МКС). На что Маск ответил, что несмотря на то, что МКС - важный проект, но нужно не задерживаться на околоземной орбите, а переходить к строительству базы на Луне и города на Красной планете.

"Я думаю, что у МКС есть важная функция, очень важно сотрудничество в космосе. Но нужно при этом не застревать на каких-то вопросах в сфере астронавтики. Мне кажется, нам нужно пойти за пределы этого вопроса", - считает предприниматель.

Кроме того, он не исключает существования внеземной жизни. Однако отмечает, что ее никто пока не видел.

Напомним, Илон Маск считает, что при покорении Марса может погибнуть множество людей.При это он считает это "славным приключением и невероятным опытом".

Также сообщалось, что Маск назвал дату, когда первый землянин высадится на Марс