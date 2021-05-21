В Киевском апелляционным судом, где в 12:00 будут рассматривать апелляцию по решению о мере пресечения для Виктора Медведчука, значительно усилили меры безопасности.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из суда.

На территории суда припарковано более 10 автозаков. Возле территории суда собралось три десятка участников организации "Патриоты За жизнь".

У входа правоохранители проверяло личные вещи всех кто направляется в суд.

Представителей каких либо националистических организаций пока нет.

Напомним, 11 мая народным депутатам от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Также мы писали о том, что 13 мая состоялся суд по избранию меры пресечения для Медведчука. Прокуратура изначально собиралась требовать для него взятие под стражу с правом внесения залога в 300 миллионов 930 грн. Эта сумма вошла в список залоговых рекордов Украины.

В итоге суд не взял Медведчука под стражу, его отправили под домашний арест.

Позже Ирина Венедиктова сообщила, что Офис генпрокурора обжалует решение суда о домашнем аресте Виктора Медведчука.

18 мая адвокаты Медведчука внесли апелляцию на домашний арест политика

Апелляцию на домашний арест суд рассмотрит в пятницу, 21 мая