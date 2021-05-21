Сегодня в Москве стартовал форум "Новое Знание", который пройдет в восьми городах России.

По видеосвязи с российской молодежью связался основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Он рассказал о том, каким видит будущее через 50 лет, много шутил и говорил о современных технологиях и искусственном интеллекте, который со временем может вытеснить современные профессии человека.

Отвечая на вопросы российских студентов он сказал, что ему нравится, как звучит русский язык и какую роль в научно-техническом прогрессе сыграл Советский Союз.

Ранее Маск уже говорил нечто подобное - когда хвалил советского ученого Сергея Королева. Это вызвало "зраду" в Украине, которая регулярно подчеркивает, что конструктор родом из Житомира.

Илон Маск в октябре 2019 года также выступал для российской аудитории. Он принял участие в краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым", где отвечал на вопросы аудитории о своём бизнесе, давал советы начинающим предпринимателям.

"Страна" собрала главные заявления Илона Маска и реакцию на них в Украине.

Будущее Земли через 50 лет

Участие в форуме принял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он поблагодарил Маска за участие в просветительском марафоне и попросил рассказать, каким он видит будущее через 50 лет.

Американский миллиардер сказал что через 50 лет человечество ждут изменения в сфере технологий, космических путешествий, исследований ДНК.

"То, что будет через 50 лет, сложно предвидеть. Будут большие перемены в сфере технологий, космических путешествий, исследований в области ДНК", - заявил Маск по видеосвязи.

Про храброго Гагарина

Маск сказал, что считает первого космонавта Юрия Гагарина очень храбрым человеком.

"Я об этом не думал… Он ведь первый человек, который вышел на орбиту. Такой удивительный опыт. Это ведь просто удивительно. Очень храбрый человек, на это еще нужно решиться", - сказал Маск, отвечая на вопрос, что бы сказал Гагарину, если бы встретился с ним.

"Даже не знаю. Я бы просто его спросил: "Почему?" - добавил изобретатель.

Про залы Циолковского и Королева

По словам Маска, самые большие конференц-залы в одной из его компаний названы в честь основоположника космонавтики Константина Циолковского и легендарного инженера Сергея Королева.

"У нас есть конференц-залы, которые названы в честь великих космонавтов и исследователей космоса, космических инженеров, один из самых больших как раз назван в честь Циолковского, а другой - в честь Королева", - сказал он.

Циолковского Маск назвал удивительным человеком, "подлинно одним из величайших гениев".

В России скоро официально появится Tesla

Глава компании Tesla анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Предприниматель сказал, что это будет "потрясающе", и рассказал о возможности запуска производства Tesla в России.

"Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России. И Teslа скоро появится в России. У нас есть завод в Шанхае. И мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем Россию", - сказал он.

Маск также считает РФ местом, где возможно открывать заводы по производству электромобилей.

О полетах за пределы Солнечной системы

Основатель SpaceX выразил мнение, что для полетов за пределы Солнечной системы человечество должно использовать антиматерию и разрабатывать "разумные" ракеты.

"Ближайшая от нас Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет. Ее нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать - использовать антиматерию, а также коллапс материй. И тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы", - сказал он.

О транспорте будущего

Маск отметил, что в будущем все транспортные средства, кроме ракет, будут электрическими, последними на электродвижение перейдут самолеты - создание подходящих для них батарей займет время.



"Весь транспорт будет, очевидно, электрическим. Что иронично, единственным исключением будут ракеты", - заявил Маск.



Корабли, автомобили, самолеты, по его словам, будут электрическими.

Он добавил, что в будущем человечество будет считать автомобили с двигателями внутреннего сгорания такими же архаичными, какими сегодня смотрятся паровые машины. Все автомобили будут с автопилотом, уверен бизнесмен.

"Восхищаюсь достижениями СССР"

Илон выступил за усиление диалога между Россией и США. По его мнению, странам нужно больше коммуникации.

"Я думаю, что в России много энергии и талантов. Я думаю, что должно быть больше диалога и коммуникации между Россией и США. Господин Песков предложил мне это сделать. Я согласился на это предложение. Мне кажется, это замечательно. Мы налаживаем контакты, чтобы у нас было больше коммуникации между США и Россией. И я считаю, что Россия сильна в сфере технологий. Я восхищаюсь российскими достижениями, достижениями Советского Союза в ракетных науках. Это очень впечатляет.

Я считаю, что эта энергия сохранится в будущем. И я призываю людей, чтобы они боролись за то, чтобы будущее было лучше, чем прошлое. Чтобы они были оптимистичнее насчет будущего. Есть такое общее правило, что лучше быть оптимистом и быть неправым, чем пессимистом и оказаться правым", - заявил Маск, отвечая на вопрос, почему он решил принять участие в мероприятии.

Песков в комментарии журналистам добавил, что тоже надеется, что со временем Путин пообщается с Маском, пока конкретной подготовки не ведётся.

Про освоение Луны и Марса и эксплуатацию МКС

В ходе форума предпринимателю задали вопрос о том, стоит ли продлевать эксплуатацию Международной космической станции (МКС) или лучше каждой стране создавать свою. На что Маск ответил, что, несмотря на то что МКС важный проект, нужно не задерживаться на околоземной орбите, а переходить к строительству базы на Луне и города на Красной планете.

"Я думаю, что у МКС есть важная функция, очень важно сотрудничество в космосе. Но нужно при этом не застревать на каких-то вопросах в сфере астронавтики. Мне кажется, нам нужно пойти за пределы этого вопроса", - считает предприниматель.

В этом контексте Маск также отметил, что нужно создавать базу на Луне и город на Марсе: "Земля - колыбель человечества, но мы не можем все время оставаться в колыбели"

Каким будет первый город на Марсе

"Думаю, Марс - планета, на которой можно ужиться. Сначала придется, конечно, жить под давлением, под стеклом", - рассказал он о том, каким видит город будущего.

Про существование Бога

Один из студентов спросил у Маска, верит ли он в Бога.

"Я бы сказал, что в традиционном смысле слова я не религиозен, поскольку принадлежу к научной школе мысли", - ответил он. И добавил, что ему интересно, откуда взялось человечество и что такое жизнь.

"Во взрослой жизни у меня философия - нужно расширять своё сознание, чтобы получить правильный ответ от Вселенной", - пояснил он.

Про инопланетян

Илон Маск не исключил существование внеземной жизни, но уточнил, что ее пока никто не видел.

"Насколько мы знаем, мы единственная жизнь, которая существует. Может быть, есть другая, но мы пока не видели ее признаков", - сказал он.

По словам Маска, важно развивать взаимодействие человека и искусственного интеллекта, чтобы "расширять границы сознания". Сознание человека он сравнил со свечой, пламя которой мерцает в темноте.



"Нам нужно сражаться, чтобы расширять границы сознания, и сделать так, чтобы эта свеча сознания не погасла", - сказал Маск.

Маск - пришелец из будущего?

Отвечая на вопрос, является ли он пришельцем из будущего и как может доказать это, американский миллиардер, пошутил, что он инопланетянин и пришелец из будущего.

"А разве это не очевидно? Я часто шучу. У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями", - пошутил он.

Про красивый русский язык и позитивную энергию

"Очень ценю то, как меня сейчас поддерживают. Кажется, что у вас просто удивительная мотивация. Мне так нравится энергия! Такая позитивная. На русском так красиво это все звучит. Мне так нравится звучание!", - сказал он темнокожему студенту, который учится на переводчика и мог говорить с Маском как на английском, так и русском языке.

Как искусственный интеллект вытеснит человечество

"Прогресс в сфере перевода, связанный с искусственным интеллектом, просто поразителен. То есть он уже практически существует. И перевод делается в реальном времени. С каждым годом технологии совершенствуются.

Думаю, что довольно скоро нам не нужны будут живые переводчики. По крайней мере, в долгосрочной перспективе. Хотя, несмотря на то что я говорю большое спасибо переводчикам прямо сейчас, думаю, что такую проблему искусственный интеллект решит", - заявил Маск.