Уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это хороший показатель, ведь раньше он составлял не более 40%. Также глава правительства в очередной раз заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину от Covid-19.

Об этом Шмыгаль сказал в ходе часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады 21 мая.

"За последние три года импорт товаров из РФ уменьшился в пять раз. Касаемо вакцин. В этом случае хочу сказать, что, как мы уже и говорили, во-первых, не пройдена третья стадия клинических испытаний, то есть непонятна эффективность. У нас нет данных об эффективности этих вакцин. Но ключевое: мы не будем покупать вакцину у страны-агрессора. Это важный месседж. Есть альтернативы, есть мировые вакцины с проверенной высокой степенью эффективности, и украинцы достойны иметь те вакцины, которые позволяют нам вакцинировать наших граждан безопасно и эффективно", - заявил Денис Шмыгаль.

Также премьер-министр констатировал рост числа украинцев, которые хотели бы сделать прививку от коронавируса.

"В начале года по разным социологическим опросам около 30, максимум 40% граждан Украины были готовы делать прививки. Апрельский опрос от ЮНИСЕФ показал, что уже 63% граждан Украины готовы вакцинироваться. Я считаю, это достижение для нас", - сказал Шмыгаль.

Напомним, бывший министр здравоохранения Максим Степанов недавно заявил, что Украина не сотрудничает по закупке вакцин от коронавируса с фармкомпанией Moderna, так как на переговорах, которые проводил Минздрав, компания предложила неприемлемые сроки поставки и цены.

Кроме того, сообщалось, что в Украине запустят центры для вакцинации записавшихся на прививку через "Дію".