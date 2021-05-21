Азербайджанская государственная компания SOCAR будет поставлять нефтепродукты и сжиженный газ "Роснефти" в Украину. Компании уже подписали соответствующее соглашение.

Об этом сообщает Reuters.

Сделка, вероятно, откроет путь к возобновлению экспорта ГСМ "Роснефтью" в Украину, которая столкнулась с перспективами дефицита дизельного топлива. Стороны все еще обсуждают, когда начнутся поставки.

"Роснефть" искала агента для облегчения поставок топлива в Украину после того, как швейцарский трейдер Proton Energy, бывший эксклюзивный поставщик дизельного топлива и сжиженного нефтяного газа в Украину, приостановил поставки российского дизельного топлива в страну в апреле.

Напомним, Proton Energy прекратил поставки в Украину на фоне возбуждения уголовных дел против аффилированной с ним компании "Глуско", владеющей розничной сетью АЗС. "Глуско" связывали с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, что и сама компания, и Медведчук отрицали.

Напомним, ранее сообщалось, что уже в мае Украина может столкнуться с дефицитом дизельного топлива из-за планового обслуживания белорусского Мозырского нефтеперерабатывающего завода, которое совпадает с остановкой поставок в Украину топлива от "Роснефти".

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