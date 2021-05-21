Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября поставить на учет всех детей проживающих в стране мигрантов, которые учатся или ходят в детские сады.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Путин поручил правительству РФ доложить до 1 сентября о мерах по учету и статистике таких детей.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ... принять меры в целях обеспечения учета находящихся на территории РФ несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также реализации прав этих граждан на образование", - говорится в перечне поручений.

Напомним, Россия поставила странам СНГ ультиматум и потребовала забрать за два месяца всех нелегальных мигрантов.

Также мы писали о том, в МВД РФ рассказали, при каком условии мигрантам можно продлить пребывание в России. Так, на 90 дней продлить срок пребывания в РФ могут мигранты из стран, которые из-за пандемии Covid-19 приостановили транспортное сообщение.