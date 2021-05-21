Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь подтвердила информацию о том, что переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским, который заявил об этом факте на пресс-конференции.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"Мне поступают немало вопросов относительно сегодняшней пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что имею с ним прямую переписку! Это действительно так. В свое время, я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла! Прошу отнестись с пониманием к приватности моего общения с Владимиром Зеленским!", - написала Яна Дугарь.

Напомним, вчера состоялась большая пресс-конференция украинского президента. Там он, отвечая на вопрос журналистки, рассказал о переписке с обвиняемой в убийстве Шеремета. "Например с утра Яна Дугарь мне... мы переписываемся. Мне не все равно, что с этими людьми" - сказал он.

Также Зеленский заявил, что не может показать переписку с Дугарь всем желающим. После этого к президенту подошел один из журналистов, которому удалось увидеть часть этой переписки. Однако известно, что последнее слово в чате с Дугарь - "дякую".

Журналист Павел Шеремет погиб в 2016 году, после того, как в центре Киева, взорвалась машина, за рулем которой он находился. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Вину все трое не признают. В прошлом году суд отпустил Дугарь под личные обязательства.