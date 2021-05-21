На ежегодной пресс-конференции Владимир Зеленский заявил об открытии КПВВ на Донбассе в Золотом и Счастье Луганской области.

Президент располагает сведениями, что такие договоренности были достигнуты на заседании Трехсторонней контактной группы.

Эта новость была своего рода сенсацией, поскольку процесс длится уже год, и люди очень ждут запуска пунктов пропуска. Однако на выходе оказалась, что пока о 100-процентных договоренностях на этот счет знает лишь сам Зеленский.

"Страна" рассказывает, о чем на самом деле шла речь на заседании ТКГ и ждать ли открытия КПВВ в ближайшее время. И в чем там вообще проблема.

Что говорят в Украине по открытию

20 мая Владимир Зеленский сделал громкое заявление. "...Вчера встречались [группа ТКГ] и наконец-то договорились об открытии КПВВ. Это очень важно. Это не самый главный, но один из главных вопросов, который имеет большой гуманитарный аспект. Наконец-то договорились!"

Днем раньше сообщение об этом выпустила украинская делегация в ТКГ. Там тоже упоминались КПВВ, но не в столь радужном тоне.

Речь на заседании Трехсторонней контактной группы 19 мая шла не об открытии, а о неких гарантиях безопасности, которые еще должна подтвердить ОБСЕ после выезда на местность.

Но и это не означает автоматического запуска работы блок-постов.

"Во время консультаций ТКГ в формате видеоконференции стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ "Счастье" и "Золотой". Координатор гуманитарного подгруппы посол Т. Фриш подтвердил свою готовность посетить указанные КПВВ для объективной оценки выполнения условий для их открытия", - указывается в сообщении киевских переговорщиков.

Отчет ОБСЕ и позиция "ЛНР"

По итогам заседания в Минске, ОБСЕ выпустила релиз, где упомянула и о контрольных пунктах въезда-выезда.

"Гуманитарная рабочая группа сосредоточилась на устранении препятствий для одновременного открытия новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья Луганской области", - это все, о чем заявили европейцы касательно КПВВ.

Отсюда можно сделать вывод, что какой-то процесс идет, но какой именно - непонятно.

Представители Луганска настроены еще более пессимистично. В "ЛНР сообщили, что Украина на заседании Контактной группы 19 мая вообще отказалась идти навстречу их пожеланиям по КПВВ.

В числе прочего, "[Киев] предоставлять полноценные гарантии безопасности для открытия двух новых пунктов пропуска и согласовывать параметры их работы – не стремится", - говорится в заявлении "республики".

То есть никакого оптимизма, подобному тому, что излучал Зеленский вчера на пресс-конференции, больше ни из одной инстанции не звучит - включая и украинскую делегацию в ТКГ, чье сообщение тоже отдавало "перемогой", но не столь однозначно, как у Зе.

Более того, уже вечером, после заявления президента, советник Ермака Алексей Арестович дал понять, что открытия может и не быть.

"Договорились до того, что предоставили полные гарантии безопасности. По состоянию на вчера, есть бессрочные гарантии безопасности обеих сторон… Есть определенная надежда, что мы продвинемся. Но надо понимать, что мы имеем дело с россиянами, и как бы все хорошо ни шло, в последний момент она может не открыть. Так же было 10 ноября, все было готово", - заявил Арестович одному из телеканалов.

Он добавил, что российская сторона "постоянно привязывает вопрос КПВВ к политическим уступкам и прямым переговорам с оккупационными властями". И добавил, что для работы пунктов пропуска должна подать официальное заявление ОБСЕ.

Таким образом, даже представители Киева говорят, что по рукам по данному вопросу еще не ударили.

Почему никак не могут открыть КПВВ на Донбассе?

Пункты пропуска на Донбассе закрылись весной 2020 года из-за ковидных ограничений. С тех пор они открываются для гуманитарных грузов, а для граждан - точечно и изредка. Среди всех КПВВ в центре внимания - пункты в Золотом и Счастье Луганской области.

Они были отстроены буквально перед началом пандемии коронавируса и рассчитаны не только на пеший переход, но и для автомобильного проезда. Финансировали обустройство пограничных пунктов европейцы.

Но открыть эти пункты (как и все остальные в ОРДЛО) никак не могут. Почему?

Главное препятствие - политического характера.

Украина отказывается обсуждать открытие с "ЛНР" напрямую, действуя лишь через посредника - ОБСЕ. В Луганске и Донецке же с этим не согласны и требуют обсуждать вопрос пропуска на неподконтрольную территорию с ее фактическим руководством (о чем выше говорил и Арестович).

Киев же резко против каких-либо согласований с "террористами". И 10 ноября в одностороннем порядке Украина уже открывала оба пункта. Но они тут же закрылись, потому что "ЛНР" со своей стороны держала границу на замке. Та же схема действовала и в "ДНР".

То есть КПВВ Киев открыл не для того, чтобы кто-то мог проехать, а с целью дискредитировать власти в Луганске и Донецк, которые накануне предупреждали, что открывать не будут. То есть это был сугубо политический пиар-ход.

Почему "ЛНР" и "ДНР" против открытия пунктов пропуска?

Но вопрос остается - почему в Донецке и Луганска оттягивают открытие пунктов?

В конце-концов, от закупоренных границ страдают многие жители "ЛНР" и "ДНР", вынужденные добираться к своим родственникам на подконтрольную Украине часть Донбасса через Россию, тратя очень много времени, сил, нервов и денег (какой это непростой путь "Страна" уже неоднократно писала).

И по идее уже из чисто гуманитарных соображений можно было пойти на открытие границ, абстрагируясь от формальностей.

Но здесь также первую скрипку играет политика.

"ДНР/ЛНР", а также Россия после разочарования в Зеленском и нового охлаждения с Киевом теперь увязывают гуманитарные подвижки (запуск КПВВ, обмен пленными) с политико-военными (разведением войск, согласованием особого статуса и так далее по Минским соглашениям).

Украина же, как видим, политический и миротворческий процесс поставила на "стоп". И продвигает лишь инициативы, которые дают быстрый пиар-эффект имиджу Зеленского как миротворца. Но не решают вопрос по окончанию войны в принципе.

Раз шансов на реинтеграцию "ДНР" и "ЛНР" в Украину все меньше, в "республиках" началась ускоренная переориентация на Россию. В рамках которой связи с Украиной, судя по всему, постепенно, но неуклонно прерываются. Параллельно идет массовая раздача российских паспортов тем, кто живет в "республиках". Что ускоряет интеграцию этих территорий с Россией.

Поэтому вопрос - откроются ли КПВВ на Донбассе - зависит от подвижек по Минским соглашениям в целом. Если там начнется прогресс (о чем-то договорятся Путин с Байденом или даже лично с Зеленским), то открытие пунктов пропуска станет маркером того, что дело сдвинулось с мертвой точки.

Но, судя по тому, какой план Ермак внес на рассмотрение "Нормандской четверки" и реакцию России на него - ждать этого в обозримой перспективе не приходится.

С другой стороны, на неподконтрольных территориях среди населения достаточно сильно недовольство закрытием линии разграничения. Но будут ли учитывать этот фактор в "республиках" - пока вопрос открытый.