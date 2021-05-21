Вчера Украина отмечала День вышиванки - политический новомодный праздник, который в последнее время стал практически обязательным к исполнению.

В соцсетях политики и лидеры мнений массово публикуют свои фотографии в расшитых разнообразными орнаментами сорочках. Многие школы в этот день требуют от учеников надевать вышиванки, то же самое происходит и в офисах частных компаний.

Но больше всех костюмом отличилась супружеская чета Зеленских. Многие рассмотрели на их совместном снимке страшную "зраду" - не классическую вышиванку, а русскую косоворотку.

По этому поводу президента начали упрекать "патриоты". А окружение Зеленского стало оправдываться и открещиваться от связей с российской вышитой рубашкой.

Разбирались в новой вышиванко-зраде.

Как Зеленский косоворотку показал

"Вышитая рубашка - наша гордость, наш символ и сокровище. Она - наша сила и идентичность. Она - одно из сердец Украины, которое никогда не перестанет биться. С Днем вышиванки!" - такой пост написал Владимир Зеленский 20 мая, поздравляя украинцев с праздником.

Такой же снимок, но с чуть сокращенным поздравлением появился в Instagram-аккаунте Зеленского. "Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!"

Пост Елены Зеленской на ту же тему вышел через час. Первая леди была более многословной.

"В День вышиванки я почему-то всегда вспоминаю прабабушку Шуру. Возможно, потому, что она вышивала. У меня осталось несколько картин, которые она вышила крестиком (было у нее такое хобби). Они и сейчас висят в моем доме. К сожалению, у меня не осталось ни одной ее вышитой рубашки! Как бы я хотела иметь с ней еще и такую связь - через вышитый код, в котором она, возможно, передала бы мне свое послание.

Знаю, что если бы у меня была такая рубашка, у нее был бы примерно такой орнамент, как сегодня у нас с Владимиром.

На Днепропетровщине, где родились мы и где когда-то родилась моя баба Шура, традиционные черно-красные вышивки, а крой женской рубашки - особенный, с квадратным вырезом - каре. Это наша региональная "вышиваночная" изюминка.

А какие "вышиваночные" особенности вашего региона?"

"Штирлиц еще никогда не был так близко к провалу". Как возник скандал

Уже под постом Зеленского пользователи заметили, что рубашка президента похожа по рисунку на русскую косоворотку. "Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу", - пишут читатели инстаграма президента.

Косоворотка - российская народная мужская рубашка с косым воротником. Разрез находится сбоку, а не посередине. Такой покров создан для того, чтобы нательный крестик не выпадал во время работы.

Тему очень быстро подхватили порохоботы. Политтехнолог Виктор Уколов увидел в этом "надругательство и пренебрежение к Украине".

"Думаю, это его бессознательное пролезает - по моему мнению, на самом деле он далек от украинской культуры и Украины", - написал Уколов.

Таких постов было очень много. И почти сразу посыпались десятки однообразных мемов, авторы которых добавляли к образу президента и другие атрибуты "русскости": балалайку, фуражку, медведя, а супруге президента дорисовали кокошник.

Были и более креативные варианты. Орнамент на рубашке у Зеленского заменили надписью POHUY. Она прославилась благодаря кварталовцу Евгению Кошевому, который пришел на дебаты Зе и Порошенко в толстовке с таким же узором.

В общем, скандал поднялся нешуточный. Кроме того, он возник в момент пресс-конференции, которую давал Зеленский.

Поэтому из лагеря Зеленского начались попытки сбить волну. Правда, как обычно, тон был оправдательным, а оттого аргументация была слабоватой.

Как у президента начали открещиваться от косоворотки

Вышиванку для президента создал украинский дизайнер Артем Климчук. После скандала он объяснил, что это не косоворотка, а национальный костюм, характерный для восточного региона Украины. Правда, не уточнил для какой национальности.

"Во время создания вышиванки для Владимира, за основу мы взяли национальный костюм днепропетровского региона. Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке, но потерял свою актуальность после всего того, что с нашей страной сделал Советский Союз", — рассказал дизайнер в интервью изданию Vogue.

В подтверждение своих слов он опубликовал у себя в сториз музейный экспонат конца 19 - начала 20 в.

"Любви, мира и согласия нам всем!", - обратился он к подписчикам.

Также он отметил, что вышиванка Зеленского создана по мотивам рубашек, которые сегодня хранятся в музеях.

"Мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы. Мы стилизовали немного узоры, вышили их крестиком и ретязем (вид шитья - Ред.), переосмыслили дизайн и осовременили вышиванку, хотя она создана по мотивам исторических рубашек, которые хранятся в музеях", - добавил Климчук.

Елена Зеленская не впервые использует наряды этого дизайнера. Она уже появлялась в белой дизайнерской сорочке с вышивкой "белым по белому" на День независимости в 2020 году. За основу рисунка дизайнер взял элементы традиционной полтавской вышивки.

На этно-блузе были рисунки в виде ромба, который по форме напоминает символы женского и мужского начала и считается символом плодородия, достатка и благополучия. Ромбический узор Климчук тогда переосмыслил в современном ключе, добавив светло-желтую нить.

Но вернемся к истории с косовороткой. Дизайнер Зеленских, как видим, заявляет, что это особая "национальная рубашка" Днепропетровской области, которая в целом характерна для Востока Украины.

Однако это как со "слобожанским языком", который изобрел глава МВД Арсен Аваков - на самом деле язык русский. А на Зеленском очевидная косоворотка (по крайней мере, форма выреза совпадает на 100%). И даже если таковую носили в близких к России украинских областях, это не повод замыливать происхождение данной рубашки.

В Офисе президента, впрочем, тоже настаивают, что это - украинская рубашка, а не русская.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал критику в адрес Зеленского немотивированной. Он похвалил работу Климчука, заявив, что украинская вышиванка - это не один какой-то образ, не один узор, не одна модель.

"Бывают техники вышивки, варианты кроя. Это разные региональные особенности и современные их интерпретации", - сказал журналистам Подоляк.

В том же духе как под копирку написали посты разные лидеры мнений, блогеры и журналисты. Что было похоже на массированную информационную кампанию.

"Есть такое понятие - русская вышиванка"

В соцсетях многие удивились не самой атаке на Зеленского, а тому, что и как отвечал Офис президента, открещиваясь от русского происхождения рубашки.

Телеграм-канал "Политика Страны" пишет о том, что в косоворотке никакой "зрады" нет.

"Формально Зеленский дресс-код ко Дню вышиванки не нарушил. Потому что вышиванка - это любая славянская рубашка с вышивкой. И русские народные рубашки (косоворотки и прочие) тоже называются вышиванками (есть даже такое понятие - русская вышиванка).

При этом русские - второй по численности этнос в Украине.

И вообще со стороны это могло бы выглядеть очень красиво и по-европейски: в День вышиванки президент одел национальную одежду крупнейшего после украинцев этноса в стране, высказав таким образом к нему свое уважение.

Могло бы. Если б не понимать, что такого замысла у президента не было. Иначе б его политика в отношении русского языка (родного языка Зеленского, к слову) была бы совсем иной.

И в законопроекте о коренных народах он бы нашёл место и русским".

Пользователь Хуан Шварц отметил в рассуждениях дизайнера Зеленских выпад в адрес СССР, который якобы заставил украинцев забыть о вышиванках.

"Какой-то великий украинский дизайнер Артем Климчук прокомментировал косоворотку Зеленского.

"Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространённым элементом. Он был очень популярен в XIX веке, но потерял свою актуальность после всего того, что с нашей страной сделал Советский Союз", - сказал Климчук.

Да, если бы не всё то, что клятый совок сделал с Украиной, украинцы и по сей день носили селянские рубахи и ковырялись в навозе. Причем многие из них, вероятно, на благословенной земле Германии в качестве рабов представителей высокоразвитой арийской расы. Это дизайнер подметил совершенно точно.

Подозреваю, он хотел, как принято нынче у творцов, обхаять СССР, а получается, что похвалил".

О том же пишет нардеп Макс Бужанский.

"Ну, если уж быть откровенным, Советский Союз дотащил нашу страну из 19 века в 21й.

Заставив сменить вышиванки на костюмы инженеров-создателей боевых и космических ракет".