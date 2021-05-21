Международная комиссия юристов (ICJ), в которую входит 60 судей и юристов со всего мира, осудила указы об отстранении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина.

Соответствующее письмо вчера получил Конституционный суд Украины. В распоряжении "Страны" имеется перевод документа.

"ICJ пришла к выводу, что указы президента Украины относительно судей КСУ подрывают независимость судебной власти в Украине и как таковые не соответствуют международному праву и стандартам о независимости судебной власти, как и собственной национальной законодательной базе Украины", - сказано в письме.

В комиссии предполагают, что законодательная инициатива Зеленского об увольнении судей КСУ, его указы об отзыве назначения судей КСУ и последующее расследование уголовного дела против председателя КСУ могут быть связаны с решением Конституционного суда с которым власть не согласилась.

"Если это действительно так, это может означать месть КСУ и отдельным его судьям в результате законного осуществления ими судебных полномочий в пределах их компетенции. Следовательно, эти меры являются нарушением верховенства права и независимости судебной власти. Точнее, попытка уволить судей КСУ путем отмены указов об их назначении через семь лет после их принятия должным образом не предусмотрена законодательством Украины и сама по себе является дополнительным процессуальным средством освобождения судьи КСУ", - говорится в письме.

Комиссия заявляет, что увольнение отдельных судей по указу президента вне действующей процедуры лишает судей гарантий безопасности полномочий, противоречит международному праву и стандартам независимости судебной власти.

"Соответственно, ICJ считает, что указы № 607/2020 и 79/2021 не соответствуют национальному и международному праву. Кроме того, указ № 124/2021 об отмене указов от 14 мая 2013 (№ 256) и 17 сентября 2013 (№ 513) выглядит как замаскированная форма устранения с должности судей, уже избранных легитимным способом, вопреки гарантиям безопасности судейских полномочий", - заявили в Международной комиссии юристов.

Поэтому комиссия рекомендует органам государственной власти Украины принять все юридические меры для уважения и обеспечения независимости судебной власти в Украине, в частности, путем предоставления эффективных средств правовой защиты и возмещения убытков соответствующим судьям КСУ, в том числе путем отмены их увольнения и восстановления их с их полномочиями.

Напомним, 27 марта президент Украины подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины" и указ от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного суда".

Также мы писали о том, что Тупицкий является фигурантом дела, открытого по ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).