В Международной комиссии юристов дали оценку ситуации с КСУ. Фото: Facebook/ Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Международная комиссия юристов (ICJ), в которую входит 60 судей и юристов со всего мира, осудила указы об отстранении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина.

Соответствующее письмо вчера получил Конституционный суд Украины. В распоряжении "Страны" имеется перевод документа.

"ICJ пришла к выводу, что указы президента Украины относительно судей КСУ подрывают независимость судебной власти в Украине и как таковые не соответствуют международному праву и стандартам о независимости судебной власти, как и собственной национальной законодательной базе Украины", - сказано в письме. 

В комиссии предполагают, что законодательная инициатива Зеленского об увольнении судей КСУ, его указы об отзыве назначения судей КСУ и последующее расследование уголовного дела против председателя КСУ могут быть связаны с решением Конституционного суда с которым власть не согласилась.

"Если это действительно так, это может означать месть КСУ и отдельным его судьям в результате законного осуществления ими судебных полномочий в пределах их компетенции. Следовательно, эти меры являются нарушением верховенства права и независимости судебной власти. Точнее, попытка уволить судей КСУ путем отмены указов об их назначении через семь лет после их принятия должным образом не предусмотрена законодательством Украины и сама по себе является дополнительным процессуальным средством освобождения судьи КСУ", - говорится в письме.

Комиссия заявляет, что увольнение отдельных судей по указу президента вне действующей процедуры лишает судей гарантий безопасности полномочий, противоречит международному праву и стандартам независимости судебной власти.

"Соответственно, ICJ считает, что указы № 607/2020 и 79/2021 не соответствуют национальному и международному праву. Кроме того, указ № 124/2021 об отмене указов от 14 мая 2013 (№ 256) и 17 сентября 2013 (№ 513) выглядит как замаскированная форма устранения с должности судей, уже избранных легитимным способом, вопреки гарантиям безопасности судейских полномочий", - заявили в Международной комиссии юристов. 

Поэтому комиссия рекомендует органам государственной власти Украины принять все юридические меры для уважения и обеспечения независимости судебной власти в Украине, в частности, путем предоставления эффективных средств правовой защиты и возмещения убытков соответствующим судьям КСУ, в том числе путем отмены их увольнения и восстановления их с их полномочиями.

МКЮ раскритиковала указы Зеленского об увольнении судей КСУ. Фото

МКЮ раскритиковала указы Зеленского об увольнении судей КСУ. Фото

МКЮ раскритиковала указы Зеленского об увольнении судей КСУ. Фото

МКЮ раскритиковала указы Зеленского об увольнении судей КСУ. Фото

МКЮ раскритиковала указы Зеленского об увольнении судей КСУ. Фото

МКЮ раскритиковала указы Зеленского об увольнении судей КСУ. Фото

МКЮ раскритиковала указы Зеленского об увольнении судей КСУ. Фото

Напомним, 27 марта президент Украины подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины" и указ от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного суда".

Также мы писали о том, что Тупицкий является фигурантом дела, открытого по ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

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