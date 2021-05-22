С приближением сезона летних отпусков и каникул актуальным вновь стал вопрос, могут ли жители материковой Украины посетить Крым.

В апреле Россия ужесточила въезд в страну из-за коронавируса. Крым взял их правила за основу и добавил свои требования. А в чем-то сделал их проще.

Кто может посетить Крым и какие документы для этого нужны - в статье "Страны".

Как украинцы могут въехать в Крым?

Украинцы могут въехать в Крым, но далеко не все. Уже более года въезд в Россию и на полуостров по умолчанию запрещен гражданам Украины из-за коронавируса.

Исключения есть стандартные для:

дипломатов,

пилотов, водителей и капитанов,

при наличии вида на жительство в РФ,

спортсменов,

переселенцев в Россию (не путать с внутренними украинскими переселенцами),

технических специалистов,

высококвалифицированных специалистов,

для ухода за близкими,

для лечения.

А также особые - еще для двух категорий:

граждан Украины с пропиской в "ДНР" и "ЛНР",

если у гражданина Украины живут в Крыму близкие родственники - первой линии родства.

Это означает, что украинец с пропиской на неподконтрольных территориях Донбасса может посетить Крым. А украинец с пропиской в Киеве - не может. Разве что в Крыму у него есть родственники первой линии родства - родители, дети, супруги (братья и сестры, а также дяди и тети таковыми не считаются).

Кроме того, можно воспользоваться правом на въезд для лечения. Например, в оном из крымских санаториев. Но для этого нужно иметь полный пакет документов с подтверждением - приглашение из санатория, оформленная путевка (желательно с подтверждением оплаты) с указанием даты начала и окончания лечения.

И еще одна категория, которой, разумеется, можно въехать на полуостров из Херсонской области - граждане России. То есть собственно сами крымчане, которые ездили по каким-то нуждам в Украину.

Какие документы нужно иметь при въезде в Крым?

Украинцам, которым разрешено въезжать в Крым, помимо паспорта должны иметь отрицательный ПЦР-тест на ковид, который не старше 72 часов. Это требование действует для всех возрастов, то есть распространяется и на детей.

Тест должен быть или на русском, или на английском языке. Если же он на другом языке - например, украинском, - нужно перевести на русский, отнести в консульство РФ в Украине и попросить сотрудника представительства заверить перевод.

Въезд в Крым может осуществляться и по внутреннему паспорту Украины. У многих возникает вопрос - подходит ли для этого ID-карта?

Посещение собственно России по ІD-карте с "вытягом" о прописке с минувшего года разрешено не на всех пунктах пропуска.

Но это касается отдельных КПВВ - например, Гоптовки-Нехотеевки в Харьковской области. Там у жителей "ДНР/ЛНР" требуют паспорт-книжечку с пропиской на неподконтрольных территориях. А вот на другом пункте - Меловое-Чертково в Луганской области - можно проезжать с картой и "вытягом" (поэтому в последнее время именно через этот КПВВ ездят в РФ переселенцы, которые в силу разных причин поменяли старый паспорт).

Что касается крымской погранслужбы, там дежурный по телефону сообщил "Стране", что украинский ІD-паспорт тоже подойдет. Перевозчики, с которыми поговорила "Страна", посоветовали в дополнение к этому документу обязательно взять украинский загранпаспорт.

После въезда в Крым украинцам не надо соблюдать самоизоляцию или другие ограничения. Они смогут свободно перемещаться по полуострову, проживать в отелях и санаториях.

А вот по возвращении назад от украинцев потребуется зарегистрироваться в "Дий вдома", а затем или сделать ПЦР-тест, или просидеть две недели на самоизоляции.



Жителям Крыма с паспортами РФ после посещения Украины нужно приложить значительно больше усилий.

Еще до въезда на полуостров они должны зарегистрироваться на российском сайте "Госуслуги" и указать дату своего приезда. Уже в Крыму - сделать два ПЦР-теста.

Первый - в течение двух суток после въезда,

Второй - в течение пяти суток после въезда, но чтобы интервал между первым анализом был более суток (то есть на первые и третьи сутки, на вторые и четвертые сутки).

Оба теста нужно загрузить на те же "Госуслуги". До получения результатов нужно соблюдать режим самоизоляции.

Описанные правила едины для всех россиян, которые возвращаются из любой заграницы. Исключение - только приезд из "ЛДНР". После посещения "республик" ни их жителям, ни россиянам тестирование на ковид делать не надо.

Путь в Крым. По суше

Традиционный путь для украинцев - это сухопутный. Здесь два варианта.

1. Поездом + такси (легковая машина или микроавтобус).

Такой вариант удобнее для киевлян. Поезд идет до Новоалексеевки (Херсонская область). Дальше перевозчики обычно забирают пассажиров прямо на жд-вокзале и везут через КПП "Чонгар" до Симферополя.

По времени. Поезда есть, которые выезжают днем и вечером. Один прибывает около 4 утра, второй - к восьми часам. На прохождение границы перевозчики отводят от полутора до пяти часов. И до Симферополя еще два часа езды.

То есть в пути нужно будет находиться до 20 часов. Вариант через КПП "Джанкой" - еще дольше.

Цена вопроса - почти 800 гривен за место в купе поезда плюс порядка 500 гривен с человека за место в такси.

2. Если же ехать на микроавтобусе без пересадок, то цена, к примеру, из Киева составляет те же 1100-1200 гривен. Из Днепра, к примеру, вдвое дешевле - 600-650 грн. По времени - это чуть быстрее, чем на поезде. Но и менее комфортно, поскольку в вагоне можно поспать.

Обоими способами можно доехать и просто до границы, чтобы перейти ее пешком. Из Киева это будет стоить порядка 600 гривен.

В Симферополь по воздуху

Для тех, кому нужно существенно быстрее, можно полететь самолетом. Самый быстрый вариант - из Киева через Минск и Москву в Симферополь.

Отметим, что в Украине это будет считаться незаконным пересечением границы и влечет за собой административный штраф. Поэтому и назад придется возвращаться окружным путем..

Тем не менее, на сервисах авиабилетов уже продаются готовые стыковочные варианты, путь занимает чуть более семи часов. Вылет в 10 утра из Киева и в половину шестого вы уже в Крыму.

Но и стоимость такого "единого билета" - выше десяти тысяч гривен с человека.

Есть и более доступные стыковочные варианты в ценовом диапазоне от пяти тысяч. Но там две проблемы. Время в пути - от суток до двух. А также транзит через страны, где нужна виза или же ограничен въезд из-за коронавируса.

Для жителей Харькова есть и другая опция - доехать до Белогорода, а оттуда с пересадкой в Москве долететь до Крыма. Это может быть несколько быстрее, чем через Минск.