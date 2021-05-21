Депутат киевского городского совета, советник мэра по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец заявил, что в столице поднимут стоимость проезда в метрополитене и наземном общественном транспорте. По его словам, коммунальные предприятия работают в минус.

Об этом он заявил в эфире канала "Киев"

"Коммунальные перевозчики Киева работают в минус - из столичного бюджета приходится компенсировать миллиардные убытки", - сказал он.

Белоцерковец считает, что новая стоимость билетов должна стать компромиссной и для перевозчиков, и для пассажиров. При этом он заверил, что стоимость проезда не поднимут выше 20 гривен.

"Если цена за топливо, электроэнергию растет, то и увеличивается проезд. Ни 25 гривен, ни 20 - не будет", - сказал депутат.

Он также добавил, что в настоящее время среди депутатов идет активная дискуссия, каким может быть тариф на проезд.

Напомним, коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" обратились к депутатам и главе Киевского городского совета с просьбой выделить им дополнительные средства из бюджета или повысить тарифы на проезд.

Как узнала "Страна" общее обращение профсоюзов Киевского метрополитена о повышении стоимости проезда в метро связанно с тем, что ситуация критическая, а сотрудники метрополитена последние два года работают, затянув пояса, но сейчас ресурс истощился полностью.

"Страна" разбиралась, сколько будет стоить проезд на столичном коммунальном транспорте и в маршрутках, и почему ездить в Киеве так дорого.