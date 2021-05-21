По состоянию на утро пятницы, 21 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 984 человека.

Напомним, что вчера, 20 мая, в стране было выявлено 5 165 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 181 человека.

Умерли за отчетные сутки 202 человека (с начала эпидемии 49 101 пациент).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 12 845 человек (с начала эпидемии - 1 929 039 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 278 детей и 97 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Донецкой области (408 человек), Днепропетровской области (405), Запорожской области (354) и Киевской области (348).

В Киеве выявлено 453 новых случая.

Ранее мы сообщали, что в ВОЗ уверены, что все известные штаммы коронавируса реагируют на официально одобренные вакцины.

Так же мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о заключении контрактов на поставку в Украину почти 50 миллионов доз вакцин от коронавируса.