На юго-восток США обрушился мощный ураган, который принес с собой затяжные ливни. Разгул стихии вызвал сильное наводнение в штате Луизиана, в районе озера Чарльз.

Сотни семей уже покинули свои дома, и как минимум 5 человек уже погибли. Об этом передает канал NBC News.

Как заявил губернатор штата Джон Бел Эдвардс, четыре человека просто утонули в своих автомобилях, когда пытались пересечь затопленные районы.

"Пожалуйста, не делайте этого. Разворачивайтесь и не тоните", - так Джон Бел Эдвардс призвал жителей штата не пытаться проехать через затопленные участки.

Еще одной жертвой стихии после отключения электроэнергии стал 76-летний пациент на аппарате ИВЛ.

Американские синоптики предупреждают, что стихия успокоится нескоро. По данным Национальной метеорологической службы США, сегодня, 21 мая, уровень проливных ливней в штате Луизиана может составить до 8 сантиметров. А в отдельных районах и до 24 сантиметров.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Беринговом море зафиксирован "циклон-бомба" с ураганным ветром и 18-метровыми волнами.

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