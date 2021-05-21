Канада продолжает вести жесткую линию против официального Тегерана в деле с катастрофой украинского лайнера авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Верховный суд канадской провинции Онтарио принял решение, что Иран, сбив Boeing-737, совершил террористический акт. Об этом передает телеканал Global News.

Судья Эдвард Белобаба обнаружил "на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу 752 были преднамеренными".

"Истцы установили, что атака ответчиков на рейс 752 была террористическим актом и представляет собой" террористическую деятельность ", - добавил судья.

В своем решении судья опирался на заключения двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что руководство Корпуса Стражей исламской революции "знало, что рейс PS 752 был гражданским самолетом, и намеренно сбили его с намерением уничтожить".

Судья вынес свое решение против Ирана по гражданскому иску, поданному четырьмя семьями погибших.

Судебные документы были переданы Ирану через Global Affairs Canada, но Тегеран не прислал своих адвокатов на судебное разбирательство.

Напомним, что Boeing-737 МАУ потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Ирана сразу знали, но скрывали, что самолет МАУ сбили их ракеты.